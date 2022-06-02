Наш сервисный центр предоставляет услуги, от ремонта фурнитуры до замены разбитых окон. Мы работаем в Москве уже много лет, и наша команда опытных профессионалов предоставляет услуги для всех ваших потребностей в ремонте и замене окон.

Как выполняется ремонт

При ремонте окна наши специалисты обычно начинают с оценки повреждений, чтобы определить, можно ли отремонтировать окно или его необходимо полностью заменить. Если окно можно отремонтировать, они сосредоточатся на очистке от грязи и мусора, а затем удалят из рамы все сломанные части. Далее они осмотрят фурнитуру, чтобы убедиться, что она по-прежнему функционирует правильно, а затем заменят все поврежденные детали. После завершения ремонта они соберут оконную раму, а затем нанесут новый герметик по краям для дополнительной защиты от атмосферных воздействий, таких как дождь и снег.

Для обеспечения высокого качества работы мы используем только лучшие материалы, которые прослужат долгие годы.

Список преимуществ нашего сервисного центра

Мы гордимся тем, что предлагаем качественную работу по хорошим ценам и быстрое время выполнения работ для всех потребностей наших клиентов. Кроме того, мы предоставляем гарантию до 5 лет на все наши услуги, так что вы можете быть уверены, что ваши окна находятся на гарантии, если что-то пойдет не так после завершения ремонта.

Все окна оснащены энергосберегающими стеклами, которые помогают снизить расходы на отопление в зимние месяцы, а также сохраняют прохладу внутри помещений в летние месяцы без необходимости постоянной работы систем кондиционирования воздуха в течение дня.

Как клиент вы можете ожидать некоторые преимущества от выбора нашего сервисного центра для ремонта ваших окон:

Профессиональные и надежные специалисты, обладающие большим опытом в своей области;

Низкие цены на все ремонтные работы;

Качественные материалы, которые мы применяем;

Современное оборудование для ремонта окон;

Быстрые сроки выполнения работ благодаря нашим эффективным процессам;

Гарантия до 5 лет на детали и работы;

Консультации по дальнейшему обслуживанию.

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