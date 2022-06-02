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Телефон:+7(495)146–42–54
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Ремонт окон в Москве

  • Бесплатный выезд мастера на дом
  • Работаем по Москве и ближайшему Подмосковью
  • Гарантия на услуги и комплектующие до 5 лет
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Услуги и цены
Настройка и регулировка пластиковых окон цена от 290 ₽ в Москве | Оконные мастера
Регулировка створок
от 290 ₽
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Замена фурнитуры на пластиковых окнах цена от 1290 ₽ в Москве | Оконные мастера
Ремонт фурнитуры
от 690 ₽
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Отделка откосов и подоконников | Оконные мастера
Отделка откосов и подоконников
от 490 ₽
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Замена уплотнителя на пластиковых окнах цена от 150 ₽ | Оконные мастера
Замена уплотнителя
от 120 ₽
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Москитные сетки на окна по низким ценам в Москве
Москитные сетки
от 1210 ₽
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Замена ручек и гребенок на окнах в Москве | Оконные мастера
Ручки и гребенки
от 210 ₽
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Детские замки и блокираторы | Оконные мастера
Детские замки и блокираторы
от 490 ₽
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Ремонт и установка отливов на окнах в Москве | Оконные мастера
Установка отливов
от 490 ₽
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Замена стеклопакета в пластиковом окне цена от 3490 ₽ в Москве | Оконные мастера
Замена стеклопакетов
от 1890 ₽
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Установка откосов на пластиковые окна в Москве | Оконные мастера
Установка откосов
от 490 ₽
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Утепление пластиковых окон цена от 150 ₽ в Москве | Оконные мастера
Утепление пластиковых окон
от 150 ₽
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Замена фурнитуры на поворотно-откидную в Москве | Оконные мастера
Замена фурнитуры на поворотно-откидную
от 1290 ₽
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Ремонт раздвижных пластиковых окон в Москве | Оконные мастера
Ремонт раздвижных пластиковых окон
от 290 ₽
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Установка подоконника на пластиковые окна цена от 450 ₽ в Москве | Оконные мастера
Установка подоконника
от 450 ₽
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Разблокировка створок пластиковых окон цена от 590 ₽ в Москве | Оконные мастера
Разблокировка створок окна
от 590 ₽
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Ремонт и замена стеклопакетов на пластиковых окнах цена от 590 ₽ в Москве | Оконные мастера
Ремонт стеклопакетов
от 590 ₽
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Регулировка окна на зиму цена от 290 ₽ в Москве | Оконные мастера
Регулировка окна на зиму
от 290 ₽
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Регулировка окон зима-лето цена от 290 ₽ в Москве | Оконные мастера
Регулировка окон зима-лето
от 290 ₽
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Регулировка балконной пластиковой двери цена от 590 ₽ в Москве | Оконные мастера
Регулировка балконной пластиковой двери
от 590 ₽
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Замена подоконника цена от 990 ₽ в Москве | Оконные мастера
Замена подоконника
от 990 ₽
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Отремонтируем окна и фурнитуру любых производителей
Устраним неисправности и восстановим окна. Работаем с фурнитурой и профилями ведущих брендов и малоизвестных производителей окон ПВХ.
бренд rehau
Rehau
бренд trocal
Trocal
бренд Лумон
Лумон
бренд aubi
Aubi
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Velux
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Vorne
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Winkhaus

Наш сервисный центр предоставляет услуги, от ремонта фурнитуры до замены разбитых окон. Мы работаем в Москве уже много лет, и наша команда опытных профессионалов предоставляет услуги для всех ваших потребностей в ремонте и замене окон.

Как выполняется ремонт

При ремонте окна наши специалисты обычно начинают с оценки повреждений, чтобы определить, можно ли отремонтировать окно или его необходимо полностью заменить. Если окно можно отремонтировать, они сосредоточатся на очистке от грязи и мусора, а затем удалят из рамы все сломанные части. Далее они осмотрят фурнитуру, чтобы убедиться, что она по-прежнему функционирует правильно, а затем заменят все поврежденные детали. После завершения ремонта они соберут оконную раму, а затем нанесут новый герметик по краям для дополнительной защиты от атмосферных воздействий, таких как дождь и снег.

Для обеспечения высокого качества работы мы используем только лучшие материалы, которые прослужат долгие годы.

Список преимуществ нашего сервисного центра

Мы гордимся тем, что предлагаем качественную работу по хорошим ценам и быстрое время выполнения работ для всех потребностей наших клиентов. Кроме того, мы предоставляем гарантию до 5 лет на все наши услуги, так что вы можете быть уверены, что ваши окна находятся на гарантии, если что-то пойдет не так после завершения ремонта.

Все окна оснащены энергосберегающими стеклами, которые помогают снизить расходы на отопление в зимние месяцы, а также сохраняют прохладу внутри помещений в летние месяцы без необходимости постоянной работы систем кондиционирования воздуха в течение дня.

Как клиент вы можете ожидать некоторые преимущества от выбора нашего сервисного центра для ремонта ваших окон:

  • Профессиональные и надежные специалисты, обладающие большим опытом в своей области;
  • Низкие цены на все ремонтные работы;
  • Качественные материалы, которые мы применяем;
  • Современное оборудование для ремонта окон;
  • Быстрые сроки выполнения работ благодаря нашим эффективным процессам;
  • Гарантия до 5 лет на детали и работы;
  • Консультации по дальнейшему обслуживанию.

Как вызвать мастера?

Если вам нужна помощь в ремонте ваших окон, мы поможем принять взвешенное решение с помощью наших экспертных советов.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 134-26-21 или оставьте заявку на сайте. Наш сотрудник будет рад помочь вам договориться о встрече с нашими квалифицированными мастерами. На нашем сайте вы найдете подробную информацию о наших услугах, а также отзывы клиентов, которые воспользовались нашими услугами для ремонта и замене окон!

Наши мастера

Наши опытные специалисты имеют высокую квалификацию, подтвержденную сертификатами, во всех аспектах ремонта и замены окон. Имея многолетний опыт работы в данной отрасли, наши мастера обладают знаниями для решения любой проблемы или ситуации.

Егор Лазарев
Стаж: 11 лет
Алексей Чернышев
Стаж: 8 лет
Семён Тихомиров
Стаж: 12 лет
Виктор Гордеев
Стаж: 8 лет
Работаем во всех районах Москвы и ближайшем Подмосковье
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СВАО
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СЗАО
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ЮАО
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ЮВАО
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ЮЗАО
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ВАО
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Как мы работаем
1. Вы звоните нам или оставляете заявку на сайте!
2. Наш специалист приедет в удобное для вас время
3. Предложим лучшее решение, расчет стоимости
4. Профессионально выполняем поставленную задачу
5. Сдаем работу, +1 довольный клиент
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